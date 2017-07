publié le 24/07/2017 à 23:03

Les internautes n'étaient pas au bout de leurs surprises ce lundi 24 juillet devant L'Amour est dans le pré. Gérard, éleveur en Haute-Vienne, décide d'emmener ses deux soupirantes, Iris et Anne-Marie, dans un magasin de lingerie. Tout d'abord, l'agriculteur semble gêné alors que les deux femmes choisissent des sous-vêtements avec plaisir.



Mais l'éleveur finit par se lâcher, se laissant aller à quelques blagues osées qui font rougir les jeunes femmes : "Quelle est la différence entre le maillot de bain d'il y a 60 ans et celui d'aujourd'hui ? Avant on écartait le tissu pour voir les fesses, maintenant on est obligé d'écarter les fesses pour voir le tissu" déclare-t-il, hilare.

Le malaise se ressent du côté des téléspectateurs alors que les réflexions sur les sous-vêtements ou la finition de la dentelle s'accumulent. Anne-Marie va même l'embrasser lorsque l'agriculteur propose de payer les sous-vêtements de leurs choix. Cette initiative osée n'est cependant pas du goût des téléspectateurs de L'Amour est dans le pré, qui trouvent que le choix de ce lieu de rendez-vous est un peu gênant.

Sortez de cette boutique de lingerie maintenant ! #adp pic.twitter.com/sivxYXBrPp — Taylor (@MmeB_) 24 juillet 2017

Le gars il emmène les prétendantes dans une boutique de lingerie alors qu'elles sont arrivées la veille ... Si y a pas de signe là ¿¿ #ADP — Léa Bjg ¿¿ (@LeaBjg) 24 juillet 2017

Moi devant le premier bisou au rayon lingerie #ADP #ADP2017 pic.twitter.com/mFYVc4rg2L — Clara Doriane (@ClaraDorianeOff) 24 juillet 2017