VIDÉO - Kad Merad : "Je dis chapeau à Cyril Hanouna !"

publié le 17/02/2019 à 14:00

Le 22 février prochain, Kad Merad aura la lourde tâche de présenter la 44e édition des César sur Canal+ en direct de la salle Pleyel à Paris. Il succédera ainsi à Manu payet qui avait séduit un peu plus de 2 millions de téléspectateurs l'an passé, soit 11,4% du public. Un score en légère hausse. En 2017, ils étaient 1,9 million à regarder l'événement animé à l'époque par Jérôme Commandeur.

Aux côtés du maître de cérémonie, nous retrouverons Kristin Scott Thomas. L'actrice britannique présidera les César. De ce que l'on sait pour l'instant, un hommage sera rendu au chanteur Charles Aznavour, disparu le 18 octobre dernier à 94 ans, au cours de la soirée. Comme avec Pénélope Cruz en 2018, George Clooney en 2017 et Michael Douglas en 2016, cette année encore un César d’honneur sera remis à une immense célébrité : Robert Redford.

César 2019

La cérémonie de 2018 avait innové en créant une nouvelle catégorie : le César du public, remporté par Dany Boon pour Raide dingue. En 2019, c'est la comédie aux plus de 5,6 millions d'entrées, Les Tuche 3 d’Olivier Barroux, qui se verra remettre la récompense.



Le 23 janvier dernier, Alain Terzian, président de l'Académie des arts et techniques du cinéma, a dévoilé les acteurs, actrices, réalisateurs et films qui concourront lors de la cérémonie. Deux films sortent particulièrement du lot : Le Grand Bain de Gilles Lellouche avec ses 4 millions de spectateurs en salles, est en lice pour 10 trophées. Même chose pour Jusqu'à la garde de Xavier Legrand. Ces deux longs métrages font partie des sept nommés pour le César du meilleur film, aux côtés du western Les Frères Sisters de Jacques Audiard, La douleur d'Emmanuel Finkiel adapté du roman de Marguerite Duras, En liberté ! de Pierre Salvadori, Guy d'Alex Lutz et Pupille de Jeanne Herry.



Kad Merad, qui s'envolera pour Los Angeles afin de commenter les Oscars le 24 février, a récemment tourné une bande-annonce pour la promotion des Césars. Dans la vidéo, le comédien tente d'annoncer à sa famille lors d'un repas qu'il va présenter la cérémonie. Particularité : il y joue sa mère, son père, sa sœur, son oncle et son neveu. C’est Olivier Barroux qui a réalisé le clip. Découvrez la vidéo ci-dessous...

> Bande annonce officielle César 2019 - Kad vous invite à un repas de famille chez les Merad

La soirée des Césars sera diffusée sur RTL en intégralité dès 20h sur RTL. Elle sera animée par Stéphane Boudsocq en direct de la salle Pleyel pour commenter et recevoir les lauréats. Vincent Perrot, lui, sera en studio à RTL. Ils seront entourés du réalisateur Régis Wargnier et de Benoit Gallerey, le spécialiste des réseaux sociaux qui commentera les tweets les plus marquants de la soirée.