A La Bonne Heure avec Kad Merad et Julie Gayet

publié le 17/12/2018 à 12:30

Après Le jeu de la vérité en 2013 et Adopte un veuf en 2016, François Desagnat est de retour sur grand écran avec Le gendre de ma vie, son sixième long métrage. Pour réaliser ce film, le cinéaste s'est inspiré de plusieurs comédies américaines célèbres traitant toutes de la thématique du gendre qui débarque dans sa belle-famille, à l'instar de Mon beau-père et moi (avec Ben Stiller et Robert de Niro en 2001) ou encore Crazy Stupid Love (avec Steve Carell et Ryan Gosling en 2011).



Au casting, nous retrouvons donc Kad Merad, Julie Gayet, mais également Zabou Breitman, Pauline Etienne (Le Bureau des Légendes sur Canal+), François Deblock (C'est beau la vie quand on y pense), Guillaume Labbé (de la nouvelle série Netflix Plan Cœur), ou encore Chloé Jouannet, la fille d'Alexandra Lamy. Le film sortira en salles ce mercredi !

"Le gendre de ma vie" de François Desagnat, avec Kad Merad et Julie Gayet

L'histoire : Stéphane (Kad Merad) et Suzanne (Julie Gayet) sont parents de trois jeunes femmes, le tableau peut sembler idéal mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours rêvé d’en avoir. Pour combler cette frustration, il s’accapare ses gendres et en tombe plus vite amoureux que ses filles. Quand Alexia (Pauline Etienne) sa fille cadette, décide de quitter Thomas (Guillaume Labbé), magnifique rugbyman et nouvelle idole de son père, pour un jeune médecin qu’il ne supporte pas, Stéphane va se débattre.

> "Le gendre de ma vie" - Bande-annonce

