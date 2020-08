Justin Bieber et sa femme Hailey Baldwin ont été baptisés

publié le 08/08/2020 à 13:49

Justin Bieber, qui a épousé la mannequin Hailey Baldwin depuis bientôt deux ans, a récemment partagé l'un des moments les plus importants de sa vie avec ses fans sur Instagram. Le chanteur de 23 ans, pour qui la religion est très importante, a été baptisé avec sa femme.

Le pasteur Judah Smith, avec qui Justin Bieber a tissé des liens très forts, a béni les deux amoureux en même temps dans un lac. "Le moment où Hailey Baldwin, ma femme, et moi avons été baptisés ensemble ! C'était l'un des moments les plus importants de ma vie… On a confessé notre amour et notre confiance en Jésus publiquement, entourés de nos amis et de notre famille", a écrit Justin Bieber en légende d'une série de clichés postés sur le réseau social.

Comme tous les artistes, Justin Bieber a dû annuler sa tournée à cause de la pandémie de coronavirus. Il a reporté ses dates à l'été 2021. Au plus fort de la crise sanitaire, il est resté confiné avec son épouse et a confié en avoir profité pour la connaître encore plus.

"On est encore des jeunes mariés. On fêtera nos deux ans en septembre. On a juste profité de ce temps ensemble pour apprendre à nous connaître plus profondément", a-t-il déclaré lors d'une interview virtuelle pour le PaleyFest LA.