Kristen Stewart va incarner la princesse Diana au cinéma

publié le 18/06/2020 à 13:12

Après Naomi Watts en 2013 dans Diana d'Oliver Hirschbiegel, c'est désormais Kristen Stewart qui va incarner la regrettée et iconique Lady Diana. L'actrice américaine de 30 ans, rendue célèbre par la saga Twilight, incarnera la princesse dans le prochain film de Pablo Larraín.

Baptisé Spencer, ce biopic se focalisera, selon Deadline, sur un week-end critique au début des années 90 durant lequel la princesse a compris que son mariage avec le prince Charles était voué à l'échec. Un moment charnière de sa vie au cours duquel Diana a choisi de s'éloigner de son destin de future reine. Pablo Larraín a en effet choisi de se concentrer sur trois jours de sa vie, juste avant son divorce, alors que le couple se trouvait dans leur résidence de Sandringham pendant les vacances de Noël.

"Nous grandissons tous, du moins ma génération, en lisant et en comprenant ce qu’est un conte de fées. En général, le prince vient, trouve la princesse, lui propose de devenir sa femme et elle finit par devenir reine. Ça, c’est le conte de fées. Mais quand quelqu'un décide de ne pas devenir reine et dit 'Je préfère devenir moi-même', c’est une décision incroyable, un conte de fées à l’envers. J’ai toujours été surpris par cela et je pense que c’est très courageux de le faire. C’est au cœur du film", a expliqué le cinéaste au média américain.

Kristen peut être très mystérieuse et très fragile et finalement très forte aussi. La combinaison (...) m'a fait penser à elle (Diana) Pablo Larraín sur Kristen Stewart à Deadline. Partager la citation





Concernant le choix de Kristen Stewart pour incarner cette princesse moderne si emblématique, Pablo Larraín assure que l'actrice "peut être très mystérieuse et très fragile et finalement très forte aussi, ce qui est ce dont nous avons besoin". "La combinaison de ces éléments m'a fait penser à elle", confie le cinéaste chilien, qui assure que Kristen Stewart "est l'une des grandes actrices d'aujourd'hui". La production devrait commencer au début de l'année 2021.