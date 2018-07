publié le 29/06/2017 à 16:34

Elle avait brillé au cinéma, elle est désormais fulgurante à la télévision. Virginie Ledoyen tient le premier rôle de la nouvelle série populaire de TF1, Juste un regard, dont le dénouement surprenant sera dévoilé jeudi 29 juin sur la première chaîne. La comédienne rentre dans la peau d'Eva Beaufils, une mère de famille comblée qui met tout en œuvre pour retrouver son mari, porté disparu depuis qu'il a retrouvé une mystérieuse photographie de jeunesse.



Particulièrement connue sur le grand écran pour La Fille seule, Les Adieux à la reine ou Huit Femmes, ses rôles dans des fictions télévisées peuvent presque se compter sur les doigts de la main : la comédienne y est apparue treize fois, parfois au cours d'un seul épisode de série ou de format court, comme dans Scènes de ménages en 2013, avec Alexandre Astier.

À côté de ses quarante rôles au cinéma, ses interventions sur le petit écran paraissent anecdotiques. Elle a notamment campé le personnage d'Irina Svetlanova dans la série XIII en 2011 et ne tiendra plus de grand rôle sur le petit écran avant Juste un regard en 2017.



Des projets télévisés peu "enthousiasmants"

L'actrice de 40 ans a bien conscience d'être (trop) rare sur le petit écran et s'est confiée à Puremédias sur le sujet : "Ce qui compte prioritairement, ce n'est pas le support sur lequel il sera diffusé, mais le rôle et l'histoire. Je dois bien avouer que, jusqu'à présent, on ne m'avait pas proposé des projets très enthousiasmants en télévision."



Pourtant, sa porte "n'a jamais été fermée" au petit écran. Au contraire, elle a découvert avec la série adaptée du roman d'Harlan Coben que "la télévision est un laboratoire créatif exceptionnel et de plus en plus qualitatif."

Virginie Ledoyen incarne une femme en quête de vérité dans "Juste un regard" Crédit : TF1

Une première apparition sur le petit écran à 12 ans

Alors que sa renommée au cinéma n'est plus à faire, Virginie Ledoyen s'est pourtant progressivement imposée à la télévision au cours de sa carrière, malgré des rôles peu nombreux, les choisissant avec scrupule et minutie. Ses débuts, ils sont notamment sur petit écran. Alors qu'elle a seulement 12 ans, elle apparaît dans La Vie en panne d'Agnès Delarive, son deuxième rôle après son apparition dans le film franco-italien Les Exploits d'un jeune Don Juan.

> Trailer : Les exploits d'un jeune Don Juan (1987) Date : 29/06/2017

Privilégiant ensuite surtout le cinéma à la télévision, elle y revient à la fin des années 1990 et au début des années 2000 avec La Vie de Marianne et Les Sensuels. Elle obtient son premier grand rôle en 2000 dans l'adaptation télévisée des Misérables incarnant le personnage très populaire de Cosette, jeune adulte tombant sous le charme de Marius. L'actrice donne surtout la réplique à Gérard Depardieu, qui incarne Jean Valjean dans l'adaptation du classique de Victor Hugo.

> (Les Misérables) La mort de Jean Valjean (me as Cosette) Date : 29/06/2017

Dix-sept ans plus tard, elle obtient le rôle de Eva Beaufils, l'héroïne de Juste un regard, la nouvelle fiction sur TF1. Un premier personnage d'ampleur à la télévision après ses précédentes apparitions ponctuelles, et une performance remarquée dans XIII (2011).



"Dans Juste un regard, on peut s'identifier à elle, explique Isabelle Morini-Bosc, spécialiste télé à RTL. C'est une mère courage solaire. Un personnage positif qu'on a envie de suivre et auquel on a envie de s'identifier". Un rôle taillé sur mesure pour cette actrice appréciée du public, qui pourrait faire de la comédienne une habituée du petit écran.