publié le 27/06/2017 à 17:57

On en sait un peu plus sur la nouvelle série de TF1. À partir du 17 juillet prochain, Demain nous appartient sera en prime time tous les jours à 19 heures, sur la première chaîne du petit écran. Un thriller à la française, tourné au cœur de Sète dans l'Hérault avec comme actrices principales : Ingrid Chauvin et la chanteuse Lorie. Si nous ne disposions jusqu'à présent que de peu d'information sur cette saga de l'été, on en sait un peu plus aujourd'hui.



L'intrigue de la série se déroule à Sète, où à la suite d'une collision entre deux bateaux, une violence explosion survient dans la baie. L'héroïne de la série, Chloé Delcourt, part à la recherche de son fils, présent sur l’une des deux embarcations. Seulement en parallèle de son enquête, le corps inanimé de sa sœur qu'elle n'a pas revue depuis plus de 15 ans, est retrouvé sur la plage. La vie de cette mère va alors basculer.

1. Le grand retour d'Ingrid Chauvin, star des sagas de l'été

C'est Ingrid Chauvin qui interprète Chloé Delcourt. L'actrice française de 42 ans a déjà joué dans de nombreuses séries françaises bien connues, telles que Femmes de loi de 2000 à 2007, Dolmen en 2005 ou encore La Taupe en 2006. Elle sera entourée de Charlotte Valandrey, célèbre pour son rôle dans Cordier, Juge et flic, ainsi que de la chanteuse Lorie, qui interprète une policière.

2. Lou de "The Voice Kids" est dans le casting

Autre surprise du casting : Lou, la finaliste de la saison 3 de The Voice Kids. La jeune fille de 13 ans est Betty, une adolescente discrète avec un secret : celui d'écrire des chansons et de chanter en cachette. Sa vie va changer le jour où son grand-père la poussera à participer à un concours de talents où une productrice la remarquera. Un scénario assez similaire à sa propre histoire, sauf que dans la série, son parcours sera semé d'embûches. Lou a également réalisé le générique du feuilleton.



3. Des énigmes et des rebondissements à foison

TF1 continue d'entretenir le mystère autour sa série événement. Seulement deux teasers dévoilant quelques personnages, ont été publiés avec pour seule et unique phrase de fin : "pour sauver son fils, elle ira jusqu'au bout". Le personnage de Betty, en apparence extérieur à l'intrigue principale, laisse entrevoir que plusieurs histoires seront entremêlées dans la grande. Enfin, la chaîne a distillé quelques interrogations sans réponses pour tenir les spectateurs en haleine : "Le fils de Chloé Delcourt était-il sur l’un des bateaux qui se sont percutés ? Aurait-il participé à ce qui apparaît très vite comme un meurtre ?"





Pas de doute : les secrets, les énigmes et les rebondissements ne manqueront pas dans cette série quotidienne de 130 épisodes de 26 minutes.



Pour sauver son fils... Elle ira jusqu'au bout ! #DemainNousAppartient, la saga événement de l'été, bientôt sur #TF1 ! pic.twitter.com/hZYVXYdYOa — TF1 (@TF1) June 26, 2017