publié le 28/06/2017 à 12:31

Depuis quelques jours, des rumeurs laissaient entendre que Marie-Claude Pietragalla ne ferait plus partie du jury dans la prochaine saison de Danse avec les stars. C'est la danseuse et chorégraphe qui a elle-même officiellement confirmé les bruits de couloirs via un communiqué.



"Cher public, après cinq années de collaboration avec TF1, j'ai pris la décision pour des raisons professionnelles de quitter le jury de l'émission Danse avec les stars. J'ai partagé avec plaisir tout au long de ces cinq saisons mon expérience de l'art chorégraphique. La danse a vocation pour moi de parler à toutes et à tous au-delà des générations et des différences. Mon regard d'artiste et de créatrice a permis de guider et d'accompagner de nombreux candidats à explorer leur potentiel, à dépasser leurs limites, tout en révélant leur sensibilité. Si j'ai pu par mes conseils susciter quelques vocations ou même donner la simple envie de danser, j'en suis heureuse", écrit-elle ce mercredi.



L'émission change de visage

Marie-Claude Pietragalla était arrivée en 2012 dans l'émission phare de TF1, afin de remplacer Alessandra Martines. Son départ intervient quelques temps après celui de de Laurent Ournac à la co-animation. Deux événements qui risquent fort de changer le visage de Danse avec les stars. On ne connaît pas encore qui prendra le fauteuil de la chorégraphe dans le jury. Il semblerait néanmoins, que le nom du danseur canadien Nicolas Archambault circule.