publié le 21/06/2017

Harlan Coben transforme tout ce qu'il écrit en or. Le succès de ses romans tient en grande partie à son univers et aux enquêtes qu'il imagine : des histoires sombres et qui analysent en profondeur les relations humaines. Le maître du suspense a pour habitude de jouer avec les apparences et d'emmener sons lecteur dans des endroits qu'il n'aurait pas pu imaginer seul.



Avec 28 romans traduits en français depuis 2002, Harlan Coben est l'un des écrivains les plus lus dans l'Hexagone. L'écrivain américain a prouvé une nouvelle fois son talent en adaptant son roman Juste un regard sous forme de série pour TF1, deux ans après Une chance de trop. Le premier épisode, diffusé jeudi 15 juin, a réuni 5,4 millions de téléspectateurs et a placé la chaîne en tête des audiences. Pas facile pour autant de comprendre l'intrigue lorsqu'on n'est pas familier du travail de Harlan Coben. Ces quatre romans, qui figurent parmi les plus populaires, permettent de comprendre son univers.

1. "Ne le dis à personne", grand classique

Ne le dis à personne est sans doute le roman le plus connu de Harlan Coben. Le film de Guillaume Canet, sorti en 2006, a remporté trois Césars et a popularisé l'écrivain dans l'Hexagone. L'intrigue de Ne le dis à personne est un bon exemple de l'univers Coben : David Beck voit sa vie basculer lorsque sa femme Elizabeth, qu'il connait depuis l'enfance, est assassinée par un tueur en série.

Mais huit ans après le drame, alors qu'il a refait sa vie, David reçoit un mail le renvoyant vers les images d'une caméra de vidéosurveillance. Il y voit passer sa femme, qui fixe la caméra et articule : "Pardon, je t'aime". Commence alors une enquête folle pour ce veuf, qui veut à tout prix découvrir la vérité.

Ce thriller haletant est un des livres les plus vendus de Harlan Coben avec 720.000 exemplaires écoulés dans l'Hexagone. Comme souvent dans ses romans, le personnage principal n'est pas un héros extraordinaire mais bien un homme du quotidien, à qui il arrive une aventure à peine croyable. Facile donc de s'identifier à ce médecin dont la vie est chamboulée à deux reprises. Dans ce thriller psychologique, tout se résout dans les dernières lignes du roman pour les protagonistes et pour le lecteur.

2. "Rupture de contrat", pour faire connaissance avec Myron Bolitar

Rupture de contrat est le premier roman de Harlan Coben avec Myron Bolitar comme personnage principal. Cet ancien membre du FBI, reconverti en agent sportif, est mêlé bien malgré lui à des histoires sordides qui touchent de près la mafia et le milieu sportif. Dans Rupture de contrat, Myron Bolitar doit venir en aide à un de ses poulains, sous le choc après avoir reçu une photo dénudée de sa petite amie, disparue depuis des mois et considérée comme morte. D'abord persuadé qu'il s'agit d'une technique d'intimidation, Myron Bolitar découvre que la réalité est bien plus sombre.



Myron Bolitar est un des enquêteurs les plus célèbres des romans policiers. Charmeur, il est obsédé par la vérité et sait se montrer très drôle. Amoureux de Jessica Culver, qu'il considère comme son grand amour, il n'arrive pas à se remettre de leur rupture. Rupture de contrat est le roman à lire pour faire connaissance avec Myron Bolitar et découvrir ses méthodes d'enquête, avant de se plonger dans ses autres aventures.

3. "Six ans déjà", pour son suspens

Six ans déjà est un des derniers livres de Harlan Coben publiés en France. Dans ce roman, Jake assiste impuissant au mariage de son ancienne compagne, Nathalie, dont il est encore amoureux. Lors de la cérémonie, cette dernière lui fait promettre de ne plus jamais la contacter, ni d'essayer de la revoir. Un déchirement pour Jake, qui accepte la situation jusqu'à ce qu'il tombe sur la notice de son mari Tood.



C'est un des polars les plus haletants de Harlan Coben, qui analyse une nouvelle fois les liens entre un homme et une femme qui se sont aimés, avant de se déchirer. Avec l'auteur, les choses ne sont jamais comme on les imagine et ce roman en est le parfait exemple. Des personnages bien travaillés, et un mystère qui plane jusqu'aux dernières lignes du récit font vivre le récit jusqu'à la dernière page.

4. "Une chance de trop", pour l'intrigue

Alexandra Lamy incarne le rôle principal dans l'adaptation télévisée de "Une chance de trop" d'Harlan Coben Crédit : JF Baumard/VAB/TF1

Une chance de trop a été publié peu de temps après Ne le dis à personne et a lui aussi été adapté en série sur TF1, avec Alexandra Lamy dans le rôle principal. Marc mène une vie paisible dans New York jusqu'au jour où, après une agression et 12 jours de coma, il apprend que sa femme a été assassinée et que sa petite fille a été enlevée. Il n'a alors qu'une seule obsession, la retrouver.



Le roman présente une succession de rebondissements, avec un récit haletant qui laisse peu de répit au lecteur. Angoissant mais parfois drôle, il fonctionne grâce à des personnages très attachants, un classique chez Harlan Coben. Une recette qui fait mouche à tous les coups.