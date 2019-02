Josiane Balasko et François-Xavier Demaison dans A La Bonne Heure !

publié le 05/02/2019 à 12:30

On leur doit la saga Camping et Disco ! Le 13 février prochain, le réalisateur Fabien Onteniente et le comédien Franck Dubosc seront de retour sur grand écran avec All Inclusive, leur cinquième comédie. L'humoriste y incarne Jean-Paul Cisse, un séducteur atypique dans un club de vacances en Guadeloupe, un personnage qui n'est pas sans rappeler Patrick Chirac du désormais célèbre "Camping des Flots Bleus". Côté casting, François-Xavier Demaison et Maïwenn passent les vacances avec deux ex-Bronzés : Josiane Balasko et Thierry Lhermitte ! On retrouve également Amelle Chahbi, Caroline Anglade et Yvick Letexier alias Mister V.

All inclusive", le nouveau film de Fabien Onteniente

L'histoire : Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno (François-Xavier Demaison) s’envole seul pour une semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse (Franck Dubosc), éternel célibataire très envahissant… Avec Lulu (Josiane Balasko), retraitée et veuve très open, Caroline (Caroline Anglade), Manon (Thaïs Alessandrin) et Sonia (Amelle Chahbi), trois copines venues enterrer le divorce de la première et Edouard Laurent (Thierry Lhermitte), le directeur du Club Caraïbes Princess, les deux vacanciers ne sont pas prêts d’oublier leur séjour sous le soleil des cocotiers.



> "All Inclusive" - Bande-annonce (2019)

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Rose, Eric Dussart et Patrice Carmouze.