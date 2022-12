Johnny Hallyday : oxygène, injections... Laeticia raconte les coulisses de la dernière tournée

C'est un Johnny particulièrement résistant, bien décidé à rejoindre envers et contre tous la scène et son public que nous offre à voir le documentaire Johnny par Laeticia, qui sera diffusé jeudi 8 décembre à 21h10 sur M6. Dans ce film, composé grâce aux vidéos capturées par Laeticia Hallyday dans l'intimité du chanteur, les fans pourront découvrir les coulisses de la dernière tournée du chanteur. Très diminué, Johnny Hallyday devait faire avec de nombreux dispositifs médicaux pour tenir.



Laeticia Hallyday revient dans un court extrait du film sur cette situation si particulière. "Il faut organiser presque un hôpital derrière la scène avec de l'oxygène, des médecins qui lui font des piqûres dans le ventre quand il fait une pause entre deux chansons, pendant l'intermède, au milieu du concert...", raconte la veuve du chanteur face caméra.

L'hôpital était d'ailleurs une extension de la scène. "On a fait venir toute l'équipe, le staff technique, la maquilleuse, le coiffeur, l'habilleuse... On les a fait venir à l'hôpital et on a fait une loge à l'hôpital. C'est là qu'il s'est maquillé, habillé et coiffé, continue Laeticia. On quittait l'hôpital, escortés par la police pour aller plus vite. Et on arrivait seulement une demi-heure avant que Johnny ne monte sur scène."

Cinq ans après la mort de Johnny Hallyday, son ex-épouse se confie et laisse les fans entrevoir l'intimité du couple et la vie privée et familiale du chanteur. D'abord par ces heures de films et photos capturées grâce au téléphone portable de Laeticia mais aussi par divers entretiens. Laeticia Hallyday était par exemple l'invitée exceptionnelle du Journal Inattendu de RTL. Elle a évoqué les infidélités de Johnny et leurs difficultés, son rapport avec sa musique aujourd'hui ou encore les questions judiciaires et financières qui ont accompagné sa disparition.

