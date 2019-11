publié le 04/11/2019 à 09:54

"Le chanteur, la bête de scène, le motard". Deux ans après la mort de Johnny Hallyday, la Monnaie de Paris va émettre des pièces rendant hommage aux nombreuses facettes de la star de la chanson française. Des mini-médailles avec leurs blisters aux monnaies de collections, ces pièces seront disponibles à partir du 9 décembre mais peuvent déjà être commandées.



La période est faste pour les fans de Johnny Hallyday, qui ont déjà pu écouter le deuxième album posthume du chanteur Johnny, sorti le 25 octobre. Les 12 sons qui ont mobilisé prés de 70 musiciens du London Symphony Orchestra et 42 choristes des London Voices ont été un succès au niveau des ventes, avec 150.000 exemplaires écoulés la première semaine, le record de l'année. Cette fois c'est la Monnaie de Paris représente le monument de la chanson française à différents moments de sa carrière et de sa vie, du motard au guidon de sa Harley Davidson à l'artiste en pleine communion avec sa musique et son public.

Les prix vont de 4,90€ pour une mini-médaille jusqu'à 199€ pour une monnaie tirée à 999 exemplaires. Côté face, elle célèbre le rockeur, avec un arrière plan une de ses guitares fétiches, une Meloduende spécialement réalisée pour lui et incrustée d'une tête de mort stylisée. Le revers est vierge mais "personnalisable", indique la Monnaie de Paris.