Elisabeth II, celle qui ne voulait pas être reine

publié le 02/06/2018 à 15:00

Elisabeth II d'Angleterre ne voulait pas être reine. Enfant, elle se blottissait sous les couvertures, priant Dieu d'avoir un petit frère. Un garçon qui selon la loi du Royaume, aurait pris sa place. Mais ce frère là ne vint jamais. Elisabeth II n'aurait jamais dû être reine. Elle ne figurait ne figurait pas dans l'ordre direct de la succession. Mais un accident de l'histoire la poussa sur le trône. Cet imprévu allait durer plus de 60 ans...



Elisabeth Alexandra Mary d'York est née le 21 avril 1926 un peu avant 3h00 du matin, dans l'hôtel particulier familial, au 17 Bruton Street à Mayfair, le quartier chic de Londres. Première enfant du prince Albert d'York et de Elisabeth Bowes-Lyon. Son grand père, le vieux roi George V, a été réveillé en pleine nuit, pour venir voir cette little darling, « une petite chérie avec un très jolie teint et de beaux cheveux blonds » comme on la décrit dans la famille...



Enfin une naissance, se réjouissent les chroniqueurs! Car même si Elisabeth n'est pas appelée à régner - son père Albert n'est effectivement pas destiné à monter sur le trône - la nouvelle met du baume au cœur d'une Angleterre plongée dans la tourmente. Les ouvriers sont dans la rue, la noblesse en état de banqueroute et l'Empire connaît ses premiers craquements. Dès sa venue au monde, Elisabeth, que tout le monde surnomme Lillibeth, aura donc été un bon présage. Une lueur d'espoir dans une nation se débattant dans l'obscurité.