Steve McQueen: "J'aurais pu devenir truand"

publié le 09/06/2018 à 15:00

Steve McQueen n'était pas un homme tranquille. Il parlait doucement mais à l'intérieur la colère grondait... Steve McQueen semblait immobile mais il était en permanence en mouvement. Toute sa vie, il aura couru sur les pentes d'un volcan, pour fuir... A la recherche d'une enfance qui n'avait jamais existé et d'un bonheur simple qui lui aura toujours échappé.



La cavale de Steve McQueen a commencé dès ses premiers pas..."On ne m'a pas mis au monde. On m'a laissé tomber" dira t-il ... Sa mère, Julia Ann Crawford est une danseuse de cabaret qui gagne sa vie en couchant avec des hommes. Des amants d'une heure ou d'un soir. A cinq ans, Steve McQueen est déjà un gamin des rues, abandonné à lui-même, les poches et le ventre vide. Longtemps il détestera sa mère, au point de souhaiter sa perte. Mais quand elle mourra, des années plus tard, il s'écroulera en sanglots sur sa tombe au cimetière de Glendale, brutalement inconsolable.

Steve McQueen adore rouler vite, jouer avec le danger, tromper la mort comme si sa vie se résumait à une partie de roulette russe. Il aurait dû être cascadeur, champion de motocross ou pilote de course...Il n'a jamais voulu vraiment être acteur...C'est par hasard et sans y croire vraiment qu'il débarque dans le monde du spectacle...