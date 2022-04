Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont à nouveau fiancés

Crédit : Kevin Winter / Getty Images North America / Getty Images via AFP

Jennifer Lopez et Ben Affleck en 2003 en Californie

Espérons que le dicton "jamais deux sans trois" ne sera pas approprié. 20 ans après leur rencontre sur un plateau de tournage, la chanteuse Jennifer Lopez et l’acteur Ben Affleck se sont fiancés pour la seconde fois.

L'actrice-chanteuse de 52 ans a annoncé la nouvelle dans une très courte vidéo sur Instagram dans laquelle elle dévoile une bague sertie d'une pierre verte et promet à ses abonnés quelque chose de "vraiment spécial" s'ils s'inscrivent à sa newsletter "On the JLo".

Les deux stars avaient enflammé la toile l'an dernier en redonnant une chance à leur couple, surnommé "Bennifer" (la contraction de leurs prénoms) au début des années 2000. Dans une interview accordée au magazine People, la chanteuse décrivait cette relation comme "sacrée" : "Nous sommes plus âgés, plus intelligents […] nous avons des enfants et nous faisons attention à tous ces aspects".

La chanteuse et l'acteur-réalisateur s'étaient rencontrés en 2002 sur le tournage de Gigli. La relation entre ces deux grands noms d'Hollywood avait été suivie de très près par les paparazzis. Leur mariage, prévu pour 2003, avait été repoussé, avant qu'ils n'annoncent la fin de leur couple en 2004. Depuis, Jennifer Lopez avait refait sa vie, se mariant avec le chanteur Marc Anthony avec qui elle a des jumeaux. Ben Affleck a été lui marié à l'actrice Jennifer Garner, avec qui il a trois enfants.