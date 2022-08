Jennifer Lopez et Ben Affleck : ce que l'on sait de leur 2e mariage en grande pompe

Crédit : KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Jennifer Lopez et Ben Affleck le 12 décembre 2021.

Rien n'est trop grand ni trop beau pour célébrer leur amour. Après leur union en petit comité célébrée à Las Vegas le 16 juillet dernier, le round 2 du mariage de Jennifer Lopez et Ben Affleck aura lieu à partir de ce vendredi 19 août dans la magnifique propriété de l'acteur située à Riceboro, dans l'État de Géorgie.

Selon le média américain Page Six, les festivités devraient durer 3 jours et seront couvertes médiatiquement par le prestigieux magazine Vogue. Après un dîner organisé vendredi, une cérémonie est prévue le samedi, avant un grand barbecue et pique-nique pour conclure ce week-end de fête. L'intégralité de l'événement a été confiée à Colin Cowie, un wedding planner qui a déjà travaillé avec la chanteuse par le passé.

Nos confrères ont eu accès à un détail qui sera scruté par tous les fans du couple surnommé "Bennifer" : la robe de Jennifer Lopez. Celle-ci devrait être signée Ralp Lauren couture, et sera faite sur-mesure en Italie. Ben Affleck "veut que toute l’attention soit portée sur elle pour leur grand jour", a confié une source au magazine.

On en sait également un peu plus sur la liste des invités. Casey Affleck, le frère de Ben, Matt Damon ou encore l'animateur de télévision Jimmy Kimmel devraient être de la partie.

Après ce mariage en grande pompe, le couple va-t-il partir en lune de miel pour la seconde fois ? En juillet, les deux stars avaient choisi la ville lumière pour célébrer leur amour. Ils avaient notamment été photographiés à la sortie d'un restaurant chic, lors d'une croisière sur la Seine ou encore après une visite des musées du Louvre et d'Orsay.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info