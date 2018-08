publié le 21/08/2018 à 16:51

Au cours de la rétrospective "Anish Kapoor : Works, Thoughts, Experiments", à la fondation de Serralves à Porto (Portugal), 56 œuvres réalisées par l'artiste indo-britannique au cours des 40 dernières années sont exposées. L'une d'elles est un cube en ciment dans lequel il faut entrer pour apercevoir un trou noir.



On pourrait croire qu'il s'agisse d'une de ces illusions de peinture digne de peintres spécialisés dans la 3D. C'est aussi ce qu'a dû croire un visiteur italien en voyant l'oeuvre, nommée Descent into limbo (Descente dans les limbes en français). Le touriste, âgé d'une soixantaine d'années, s'est approché trop près et a chuté... dans l'oeuvre.

Il s'agissait en réalité d'un véritable trou, une dalle de béton percée d'une profondeur de 2,50 mètres, et dont les bords et le fond ont été entièrement peints en noir pour créer l'illusion d'un trou infini représentant les limbes. Bien que des mises en garde étaient adressés aux visiteurs par les membres du personnel et que des panneaux d'avertissement étaient accrochés, aucune barrière de sécurité n'a été placée.

L'artiste contemporain Anish Kapoor devant son oeuvre "Descent into limbo" le 6 juillet 2018 à la fondation Serralves à Porto (Portugal) Crédit : MIGUEL RIOPA / AFP

Un porte-parole du musée s'est exprimé dans un communiqué, annonçant que le visiteur, qui a été brièvement hospitalisé, va bien et a récemment regagné son domicile.



Pour que ce type d'incident ne se reproduise plus, le musée a décidé de fermer provisoirement l'installation et de prévoir des mesures de sécurité pour sa réouverture au public. Une signalétique préviendra des dangers de l'oeuvre et un employé devrait également être présent.