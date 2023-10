Ami, complice de Jean-Pierre Elkabbach, auprès duquel il a mené de nombreuses interviews, Alain Duhamel est l'invité de RTL au lendemain de la mort du journaliste à l'âge de 86 ans. Frappé très jeune par le décès de son père quand il avait 12 ans, Jean-Pierre Elkabbach a toujours été occupé par la question de la mort. "J'ai souvenir de promenades à la campagne avec François Mitterrand, Jean-Pierre Elkabbach et moi. François Mitterrand et Jean-Pierre Elkabbach se précipitaient d'abord dans une église pour l'esthétique et ensuite, ils passaient trois quarts d'heure dans le cimetière. C'est une question qui l'occupait beaucoup."

"C'était certainement le meilleur intervieweur, mais aussi le plus accrocheur et le plus offensif, affirme Alain Duhamel sur RTL. Accrocheur, car il était capable de passer des nuits blanches pour décrocher une interview à l'aube, il était le seul à faire ça. Quand il voulait obtenir une interview un chef d'État étranger qui était réticent, il était capable de mener une stratégie d'une année pour gagner la confiance et finir par arracher son interview, il ne renonçait jamais et quand il avait son interview, il passait à l'offensive".

Connu pour son style unique et ses accroches saillantes, Jean-Pierre Elkabbach avait un véritable sens de la mise en scène. "Il avait une nature dramatique, confirme Alain Duhamel. Quand il était quelque part, il dramatisait le climat, j'ai vécu ça cent fois pendant des émissions. Il arrivait et immédiatement, on était dans du Wagner".



Giscard, Chirac, Mitterrand, Thatcher : Alain Duhamel et Jean-Pierre Elkabbach ont mené de nombreux entretiens côte-à-côte dans Cartes sur table entre 1977 et 1981. "On se mettait d'accord sur l'invité, mais sur les questions, on y passait des heures, on bataillait ferme ! Parfois, pendant les émissions, l'un posait parfois une question qui énervait beaucoup l'autre."

L'un des moments emblématiques de leur émission commune restera un dialogue avec le communiste Georges Marchais. "Tous les deux étaient des stars, heureux d'être des stars, s'amuse l'éditorialiste. C'était un duel ouvert, en même temps un plaisir, qu'ils prenaient tous les deux. Quand l'émission était finie, ils commentaient de façon très apaisée ce qui venait de se passer".

Son interview de François Mitterrand a été un épilogue de théâtre Alain Duhamel sur RTL

La plus marquante des interviews de Jean-Pierre Elkabbach restera sans doute celle de François Mitterrand en 1994. Alors que l'homme d'État est au bout de son existence, fatigué, Jean-Pierre Elkabbach ne lâche rien au moment d'évoquer sa trajectoire personnelle pendant Vichy et la résistance.

"Il a mis longtemps à convaincre François Mitterrand de faire cette interview, se souvient Alain Duhamel. Mitterrand allait mourir quel