Aujourd'hui, Alain Duhamel était l'invité de Jade et Eric Dussart dans On Refait La Télé pour parler de Emmanuel le Hardi (Editions de l’Observatoire), son nouvel ouvrage publié en janvier dernier et dans lequel il analyse le parcours du chef de l’Etat.

Ce matin pendant l'émission, l'éditorialiste politique est aussi revenu sur l'hypothèse d'une candidature d'Eric Zemmour à la présidentielle de 2022. Même si le journaliste politique n'y croit pas, il estime que cette idée est partagée par beaucoup de Français : "Je crois que c'est ce qu'un certain nombre de gens souhaite et puis il y a, ça fait plaisir ou pas, un phénomène Zemmour", affirme-t-il.

Cette semaine, CNews a été condamné par le CSA à payer 200.000 euros d'amende pour les propos d'Eric Zemmour sur les mineurs isolés en septembre dernier. C'est la première fois qu'une chaîne d'info en continu écope d'une sanction pécuniaire. Une décision contraire au principe de liberté d'expression selon le groupe Canal+ qui entend faire appel. C'est peine perdue selon Alain Duhamel : "Je suis persuadé qu'ils perdront en appel".

"Le phénomène Zemmour m'inquiète"

L'éditorialiste trouve malgré tout le phénomène autour d'Eric Zemmour intéressant. "Je ne connais pas un journaliste qui ait suscité autour de lui un courant de ce genre, donc c'est un phénomène particulier qui veut dire quelque chose", assure-t-il avant d'ajouter : "Quand je vois un journaliste être aux côtés d'une partie des Français, populaire à ce point (...) car c'est non seulement de l'adhésion mais c'est même de la ferveur, et que c'est sur des thèmes et des thèses que je ne partage pas, évidemment ça m'inquiète", confie le journaliste. Il estime cependant qu'il est important de débattre avec Eric Zemmour. "C'est ce que je fais d'ailleurs régulièrement."

Durant l'émission, Alain Duhamel a également donné son avis sur les chaînes d'info en continu et l'influence grandissante des réseaux sociaux notamment pour la Présidentielle de 2022. Le journaliste politique est aussi revenu sur ses 50 ans de carrière à la télé avec des anecdotes sur François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou encore Valéry Giscard d'Estaing... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !



