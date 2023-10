INVITÉ RTL - Mort de Jean-Pierre Elkabbach : "Ça le fascinait d'approcher le pouvoir", se souvient Christophe Barbier

Une grande voix s'est éteinte. Le journaliste politique et ancien président d'Europe 1 Jean-Pierre Elkabbach est décédé le mardi 3 octobre à l'âge de 86 ans. Pendant ses plus de 60 ans de carrière, il a connu huit présidents de la République. Une voix exceptionnelle et un style unique qui ont fait de lui une inspiration pour beaucoup de jeunes journalistes.

"Ça a d'abord été un modèle quand j'écoutais les informations, quand je regardais la politique à la télévision. Un modèle parce qu'il avait les invités qu'il fallait, il posait des questions extrêmement incisives. Il incarnait ce moment de la politique, dans les années 70 et 80, qui était une période très idéologique avec des affrontements bloc contre bloc très violents", se souvient l'éditorialiste Christophe Barbier, invité de RTL ce mercredi 4 octobre.

Tout au long de sa carrière, il lui a parfois été reproché une certaine proximité avec les hommes et femmes politiques. "Dans sa manière d'aborder sa proie, il y avait un côté : 'Je dois l'hypnotiser, je dois la flatter", estime Christophe Barbier. "C'est un homme qui avait la fascination du pouvoir et ce n'était pas sa meilleure idée. Ça n'a pas été un très bon dirigeant alors qu'il était un formidable journaliste et intervieweur. Ça le fascinait d'approcher le pouvoir et ça l'a amené à être giscardien sous Giscard, mitterrandien sous Mitterrand… Il a poussé la proximité avec les politiques, par fascination, un peu trop loin", conclut Christophe Barbier.

