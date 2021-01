publié le 18/01/2021 à 17:40

C'est un grand acteur du cinéma français qui disparaît. Jean-Pierre Bacri est décédé à 69 ans ce 18 janvier des suites d'un cancer. L'acteur laisse derrière lui une carrière de plusieurs décennies, auréolée de prix.

Jean-Pierre Bacri a démarré sa carrière au cinéma dans Le Toubib en 1979, mais c'est Le Grand Pardon en 1981 qui lui permet d'être connu du grand public. Jean-Pierre Bacri enchaîne alors les seconds rôles avant de se retrouver en haut de l'affiche en 1986 et 1987 pour Mort un dimanche de pluie et L'Été en pente douce. C'est d'ailleurs en 1987 qu'il rencontre Agnès Jaoui qui deviendra sa compagne et avec qui il écrira les plus grands films de leur carrière.

Au total, ils ont coécrit et joué dans 9 longs-métrages dont Cuisine et dépendances, adapté de la même pièce de théâtre éponyme qu'ils ont créé, Smoking / No Smoking (César du meilleur scénario original) et Un air de famille (César du meilleur scénario original).

(Re)découvrez les plus grands films de Jean-Pierre Bacri, éternel "ronchon" du cinéma français, qui a marqué des générations de spectateurs et spectatrices.