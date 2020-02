Jean Daniel, journaliste et fondateur du "Nouvel Observateur", est mort

et AFP

publié le 20/02/2020 à 12:02

Fondateur du Nouvel Observateur, devenu L'Obs et grande figure de la gauche et du journaliste, Jean Daniel est décédé à l'âge de 99 ans mercredi 19 février, "après une longue vie de passion, d'engagement et de création", a indiqué L'Obs.

Né le 21 juillet 1920 à Blida, en Algérie, Jean Daniel, né Bensaïd, est le dernier de onze enfants. Après-guerre, il étudie la philosophie à la Sorbonne puis entre en 1946 au cabinet de Félix Gouin, président du Gouvernement provisoire. Il fonde, en 1947, Caliban, une revue culturelle. Puis, au milieu des années 1950, il est engagé à L'Express où il couvre la guerre d'Algérie. Il y défendra l'indépendance algérienne, malgré les menaces de mort et une inculpation pour atteinte à la sûreté de l'état.

En 1961, envoyé spécial en Tunisie, il est sérieusement blessé à Bizerte par des tirs de l'armée française. Deux ans plus tard, à Cuba, il apprendra la mort de John F. Kennedy, en plein entretien avec Fidel Castro.

Écrivain et essayiste

Jean Daniel a été l'ami d'Albert Camus, de Pierre Mendès-France, de Michel Foucault ou encore de François Mitterrand.

Après un bref passage au Monde, il reprend en 1964 avec l'industriel Claude Perdriel France Observateur, qui devient Le Nouvel Observateur. Participant à tous les grands débats de l'époque, le magazine défend l'anticolonialisme, publie en une le manifeste des "343 salopes" pour l'avortement. "Nous avons réussi, à un moment, à réunir autour de nous les plus brillants journalistes d'Europe", confiait Jean Daniel en 2004.

Également écrivain et essayiste, il a signé une trentaine de livres et fut membre du conseil supérieur de l'Agence France-Presse.

"Pour moi, le repos c'est la mort", assurait Jean Daniel en 2016, à l'âge de 96 ans. "Le plus prestigieux journaliste français s'est éteint. Il fut à la fois un témoin, un acteur et une conscience de ce monde", écrit L'Obs.