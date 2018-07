publié le 27/05/2018 à 21:40

Une "voix reconnaissable entre toutes" s'est éteinte : l'animateur et conteur Pierre Bellemare, personnalité très populaire de la radio et de la télévision française, est mort samedi à 88 ans, suscitant une avalanche d'hommages, dans le monde des médias et de la part de nombreux anonymes.



Le père du télé-achat, qui avait également importé en France l'usage du prompteur, est décédé à Suresnes. L'hommage était unanime chez les animateurs de télévision mais l'hommage il n'est pas venu seulement du monde de l'audiovisuel. La France pleure l'un de ses plus beaux conteurs d'histoires.

Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a rendu hommage à ce que Pierre Bellemare a apporté au monde de l'audiovisuel.

Aujourd’hui, on allumera la télévision ou la radio en pensant à Pierre Bellemare, à tout ce qu’il leur a apporté : une vraie et belle culture populaire. Pensées pour les siens. — Benjamin Griveaux (@BGriveaux) 27 mai 2018

Jean-Pierre Foucault a quand à lui dit au revoir à un "passionné jusqu'au bout".

Pierre Bellemare .. inventeur génial à la radio et à la télé,passionné jusqu’au bout, exemple pour des générations de jeunes talents .. Au revoir cher Pierre ..

Vous êtes formidable !

( émission à succès inventée par lui pour venir en aide aux démunis ..) — Jean-Pierre Foucault (@Foucault_JP) 27 mai 2018

L'animateur Julien Courbet a simplement remercié Pierre Bellemare pour tous les moments qu'ils ont partagé.

Le club de football de la capitale, le PSG, a tenu rendre hommage à l'homme de médias en rappelant son implication dans la naissance du club.

Le @PSG_inside tient à rendre hommage à Pierre Bellemare, figure emblématique de la radio et de la télévision, qui a grandement participé à la naissance du club en 1970 pic.twitter.com/vWZXHnroxC — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 27 mai 2018

L'humoriste Jean-Marie Bigard a lui aussi tenu à rendre hommage.

Pierre mon pierre paix à ton âme je vais faire une jolie prière pour toi pour que dieu te garde !!! #PierreBellemare — Jean-Marie Bigard (@JM_Bigard) 27 mai 2018

L'emblématique présentateur du 20h, Patrick Poivre d'Arvor, remercie Pierre Bellemare pour ce qu'il a apporté au journalisme.

Merci cher Pierre Bellemare pour cette passion que vous insuffliez à notre métier, ce goût des autres, cette façon de faire partager vos connaissances au plus grand nombre. Vous êtes formidable, disiez vous aux Français. Vous aussi ! — Poivre d'Arvor (@PPDA) 27 mai 2018