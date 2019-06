et Cécile Antoine-Meyzonnade

publié le 18/06/2019 à 10:17

Une rencontre en forme de bilan. Après la 9e édition du festival du Marrakech du rire dont il est le producteur, Jamel Debbouze semble vouloir faire une pause dans sa carrière d'humoriste sur scène... Sans rester inactif, loin de là. La dixième saison du Jamel Comedy Club démarrera en septembre 2019 sur Canal + et puis il y a bien entendu le cinéma.



La dernière fois que l'on a vu Jamel Debbouze sur grand écran c'était dans Alad2 où il jouait le méchant face à Kev Adams en octobre dernier. Un retour est prévu sur les plateaux dans les mois qui viennent mais pas en tant que réalisateur. L'expérience ratée du film d'animation Pourquoi j'ai pas mangé mon père en 2015 l'a marqué : "Il y a des trucs vraiment passionnants qui se passent au cinéma je suis très fière de tout ce qu'on a fait mais [...] c'est le présent qui compte le plus pour moi maintenant."

Côté scène, il reprendra cet automne 2019 la route pour conclure la tournée de son spectacle Maintenant ou Jamel, débuté en 2017. Deux ans sur la route et donc bientôt l'heure de terminer. "J'ai vraiment toujours cette envie [...] je suis toujours très surpris de voir les salles pleines et surtout, de prendre toujours autant de plaisir", raconte l'humoriste avant d'ajouter : "Pour surprendre, il faut que je me surprenne moi même."

Jamel Debbouze va donc faire une longue pause sur scène mais annonce son retour au cinéma. Ça commence par du doublage : vous pourrez entendre sa voix dans le Disney-Pixar de cet été, Toy story 4, dès le 26 juin en salles, puisqu'il y double Ducky, un poussin jaune en peluche en duo avec Franck Gastambide dans le rôle, lui, d'un gros lapin bleu.