publié le 13/06/2019 à 12:30

Hier, Jamel Debbouze a lancé la 9e édition du Marrakech du rire ! Le festival humoristique se tiendra jusqu'au 16 juin prochain. Cinq jours de festivités pendant lesquels une dizaine d'artistes se produiront sur scène. La manifestation réunit en moyenne plus de 80 000 festivaliers, 8 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et 70 millions de téléspectateurs.

La 9e édition du Marrakech du rire débute le 12 juin 2019

Point d’orgue de cet événement, le Gala Jamel et ses amis est la pierre fondatrice du festival. Autour de Jamel Debbouze, une vingtaine de personnalités, sportifs et comédiens, participeront à un spectacle exceptionnel et inédit sur la scène du Palais El Badii. Il y aura notamment Audrey Lamy, Guillaume de Tonquédec, Audrey Fleurot, Olivier Baroux, Anne Marivin, Vincent Desagnat, Philippe Lacheau, Elsa Zylberstein, Hugo Becker, Lyna Khoudri, Julien Arruti, le chanteur Black M, le réalisateur Ladj Ly, le producteur Thomas Langmann...

Florence Foresti, la papesse de l'humour déjà présente lors de la première édition en 2011, participera pour la troisième fois au Gala. Caroline Vigneaux, l'ex-avocate devenue humoriste et qui rencontre un vif succès avec son nouveau one-woman-show Caroline Vigneaux croque la pomme, sera également de la partie. Vous retrouverez aussi Ary Abittan, Booder, Waly Dia mais aussi DJ Abdel. De nouvelles recrues rejoindront Jamel et se produiront sur scène, à l'instar de Jarry, Donel Jack'sman, Ines Reg et Bun Hay Mean.

Capté les 14 et 15 juin, le show sera diffusé cet été sur M6 et dans le monde entier tout au long de l'année.

