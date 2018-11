A La Bonne Heure avec Jamel Debbouze

publié le 28/11/2018 à 12:30

Depuis Tout sur Jamel en 2011, Jamel Debbouze n'avait plus présenté de spectacle ! L'année dernière, l'humoriste de 43 ans a donc décidé de revenir sur le devant de la scène avec Maintenant ou Jamel, le cinquième one-man-show de sa carrière, en partenariat avec RTL !

Jamel est actuellement en tournée avec son spectacle "Maintenant ou Jamel"

Toujours aussi affûté, l'artiste porte son regard sur la société française. Entre vie personnelle et sujets d’actualité, il raconte son rapport au public et parle de l’éducation de ses enfants qu’il ne peut s’empêcher de comparer à la sienne. Celui qui a incarné Numérobis dans le film Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre démonte les jeux de pouvoirs, évoque la peur ou encore le racisme décomplexé. De son père à Donald Trump, de ses enfants à la psychologue scolaire en passant par le Marrakech du rire, tous les sujets y passent avec son impertinence. Et à travers son one-man-show, Jamel Debbouze n'a qu'une envie : que les gens ressortent regonflés à bloc, avec une image plus positive de la France.



Jamel est actuellement en tournée. Il s'installera à Blagnac (Haute-Garonne) du 4 au 8 décembre prochains avant d'investir la scène du Casino de Paris du 11 au 29 décembre. L'humoriste reprendra ensuite la route et sillonnera l'hexagone à partir de mars 2019. Vous pourrez notamment aller l'applaudir à Dunkerque le 31 mars, à Angers le 6 avril, à Grenoble le 10 avril, à Cannes le 20 avril, à Vannes le 3 mai, à Lyon le 4 octobre, à Lille le 18 octobre, au Mans le 27 octobre, à Dijon le 22 novembre ou encore à Toulouse le 28 novembre.

