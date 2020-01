Jacques Dessange, le coiffeur des stars, est décédé à l'âge de 94 ans

publié le 07/01/2020 à 20:14

Le coiffeur des stars Jacques Dessange est décédé ce mardi 7 janvier à l'âge de 94 ans, a annoncé son avocat. La mort du fondateur du célèbre groupe international de coiffure a été confirmée à l'AFP par un porte-parole du groupe Dessange International.

Né en 1925 en Sologne, Jacques Dessange avait ouvert ses premiers salons en 1954, s'attirant la sympathie des personnalités en inventant le "coiffé-décoiffé" avant de développer un empire présent dans 43 pays. Grâce à sa première femme, qui était l'agente de Brigitte Bardot, il avait réussi à devenir le coiffeur officiel de grandes stars de l'époque comme Sheila ou Jane Fonda.

C'est en 1975 que son nom est devenu une franchise. De "simple" coiffeur, Jacques Dessange est devenu un véritable homme d'affaires, mettant même en place différentes formations.

En 1996 et 2002, il avait lancé deux nouvelles enseignes, des marques plus abordables : Camille Albane et Frédéric Moreno, développant au passage encore plus les produits capillaires mais aussi des gammes de maquillage et autres soins.

Ce n'est qu'en 2005 qu'il a décidé de passer la main à son fils, Benjamin Dessange, après 50 ans à la tête du groupe.