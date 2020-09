publié le 22/09/2020 à 15:20

La famille Stallone est en deuil. Jackie Stallone, la matriarche de la famille, est décédée dans la nuit du 21 septembre 2020 à 98 ans. C'est son fils Frank Stallone, acteur et chanteur et frère de Sylvester Stallone qui a annoncé la nouvelle sur sa page Facebook.

"Elle était une femme remarquable, elle travaillait tous les jours sans peur et avec courage. Elle est morte dans son sommeil comme elle l'avait souhaité. C'était difficile de ne pas l'apprécier, elle était une personne excentrique et flamboyante... Elle a vécu la prohibition, la Grande dépression et la Seconde Guerre mondiale. Je pouvais parler des heures avec elles des années 20,30 et 40. C'était une leçon d'Histoire. Son esprit était vif comme une lame jusqu'au jour de sa mort", lui rend hommage Frank Stallone dans son message.

Jackie Stallone s'est fait connaître du grand public dès les années 80 en apparaissant dans l'émission de catch, G.L.O.W.: Gorgeous Ladies of Wrestling, adapté ensuite en série par Netflix. Dans les années 90, elle publie une série de livres sur l'astrologie et lance son site sur le même thème. Elle y expliquait qu'elle conseillait des "rois, des Premiers ministres, des généraux, des gangsters, des policiers et des prêtres". Jackie Stallone était aussi une invitée de certains grands talk-shows tels The Howard Stern Show, Oprah, Larry King Live, The Late Show With David Letterman.