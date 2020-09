publié le 21/09/2020 à 16:14

C'est un monstre sacré du cinéma français qui est parti. Le 21 septembre 2020, Michael Lonsdale est décédé à 89 ans à son domicile parisien, a confirmé sa compagne à nos confrères de L'Obs. Son agent Olivier Loiseau a aussi confirmé l'information à l'AFP.

Né en mai 1931 à Paris, Michael Lonsdale démarre sa carrière en animant Radio-Maroc dès 1943. À son retour en France en 1946, il découvre le théâtre grâce à Roger Blin avant de suivre les cours de Tania Balachova. Il se fait connaître du grand public dans La Mariée était en noir et Baisers volés de François Truffaut. Au cours de carrière, Michael Lonsdale aura joué pour d'autres grands réalisateurs et metteurs en scène tels Orson Welles, Louis Malle, Luis Buñuel, Jean-Pierre Mocky, Alain Resnais et Marguerite Duras.

En 1979, il explose dans Moonraker, 11e film de la saga James Bond où il incarne le redoutable Hugo Drax face à Roger Moore (007). Parmi ses autres grands succès, Hibernatus d'Édouard Molinaro avec Louis de Funès, Monsieur Klein de Joseph Losey, sans oublier Le Nom de la rose de Jean-Jacques Annaud, où il incarne l'abbé aux côtés de Sean Connery, Christian Slater, Helmut Qualtinger et Elya Baskin.

> NOM DE LA ROSE LE JJ Annaud 1986 Sean Connery Christian Slatter Valentina Vargas DIVX Fr converted

Mais, ce n'est qu'en 2010 qu'il remporte le premier César de sa carrière, celui du Meilleur second rôle masculin dans Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois.

> DES HOMMES ET DES DIEUX - Bande Annonce Officielle - Lambert Wilson / Michael Lonsdale

En plus de sa carrière sur les planches et au cinéma, Michael Lonsdale s'illustre aussi dans la mise en scène de nombreux textes, tels La Nuit de Marina Tsvetaeva de Valeria Moretti (2001), Marie Madeleine des frères Martineau (2002) et de spectacles sur sœur Emmanuelle, Thérèse de Lisieux et François d'Assise. Sa dernière apparition au cinéma remonte à 2015 dans Les Premiers, les Derniers de Bouli Lanners et Les Filles au Moyen Âge d' Hubert Viel.