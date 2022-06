Après une carrière éblouissante d'un demi-siècle, Jean-Louis Trintignant est mort vendredi 17 juin à l'âge de 91 ans. Invité du Journal inattendu au lendemain de cette disparition pour présenter son nouveau film, Jérôme Commandeur est revenu sur le mythe de cet acteur de cinéma et de théâtre et lui a rendu hommage.

"Ce qui me frappe chez Jean-Louis Trintignant, c'est cette humilité", a ainsi indiqué l'humoriste face à Ophélie Meunier. Selon lui, "les très grands ont cette forme de détachement et d’humilité par rapport à eux-mêmes" et sont finalement "complètement à distance du mythe qu'ils représentent". Une attitude qui n'est pas sans lui rappeler d'autres monuments du cinéma français comme Jean-Paul Belmondo ou encore Michel Bouquet.

Vendredi, le réalisateur Claude Lelouch a lui aussi rendu hommage à Jean-Louis Trintignant au micro de RTL. "Jean-Louis restera pour moi mon plus beau souvenir. En tous cas, je lui dois tout", avait-il notamment déclaré.

