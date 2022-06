Cinéma : l'acteur Jean-Louis Trintignant est décédé à l'âge de 91 ans

Jean-Louis Trintignant est décédé ce vendredi 17 juin 2022 à l'âge de 91 ans, a annoncé à l'AFP son épouse Mariane Hoepfner Trintignant via un communiqué transmis par son agent. L'acteur de Et Dieu... créa la femme et Amour est "mort paisiblement, de vieillesse, ce matin, chez lui, dans le Gard, entouré de ses proches", a précisé son épouse. Il laisse derrière lui 60 ans d'une carrière riche et de nombreux prix dont le César du Meilleur acteur en 2013 pour le film de Michael Haneke.

Jean-Louis Trintignant fait ses débuts timides sur les planches en 1951, enchaîne quelques rôles au cinéma et la révélation mondiale arrive en 1956 lorsque Roger Vadim fait de lui le mari tourmenté de Brigitte Bardot dans Et Dieu... créa la femme. Une liaison qui se poursuit hors caméra et fait de Jean-Louis Trintignant une cible de ce qui ne s’appelle pas encore la "presse people".

Après trois ans de service militaire en Algérie, le jeune acteur fait son retour en grâce en 1966 avec Un homme et une femme de Claude Lelouch, qui est un triomphe, couronné de Cannes aux Oscars. La décennie suivante sera glorieuse avec Z de Costa Gavras, Le combat dans l’île d'Alain Cavalier, L’homme qui ment de Robbe Grillet ou encore Ma nuit chez Maud d'Éric Rohmer.

En 2003, un drame achève définitivement de le couper du monde : Marie Trintignant est battue à mort par Bertrand Cantat. Père inconsolable, artiste brisé, Jean-Louis Trintignant s’enferme chez lui à Uzès. Une retraite dont seul Michael Haneke parvient à le sortir le temps d’un grand film Amour, récompensé par l'Oscar du Meilleur film étranger, la Palme d'or du Festival de Cannes et le César du Meilleur film, entre autres, et d’un autre au titre affreusement ironique : Happy end.

