Interdite d'entrée au Canada, la chanteuse Zaz s'explique : "J’ai fait le choix de ne pas me faire vacciner"

"Je suis quelqu’un d’intègre, je ne peux pas être qui je suis et chanter ce que je chante si je fais l’inverse de ce que mon corps, mon cœur et mon âme ressentent". Silencieuse jusqu'ici sur le coronavirus et la vaccination, la chanteuse Zaz est sortie de sa réserve, ne pouvant pas se rendre au Canada faute de schéma vaccinal complet.

Les 23 et 24 septembre prochains, l'interprète de 42 ans devait se produire sur l'une des scènes du Grand Théâtre de Québec. Mais, vendredi 9 septembre, la chanteuse a douché les espoirs de ses fans, en annonçant avoir été contrainte d'annuler les concerts "en raison des mesures sanitaires toujours en application au Canada". Dans un long message posté sur Facebook, la jeune femme explique "avoir contracté plusieurs fois [la] Covid-19".

Non vaccinée, elle explique avoir "réussi à faire l’ensemble [des concerts prévus] depuis mars dernier à l’international en montrant pattes blanches (test PCR à répétition et isolement)". Sur son refus de recevoir la moindre injection de vaccin, l'interprète de On ira s'explique. "Je ne peux pas dire oui quand je ressens non. Ce serait bafouer ce que je suis, ne pas me respecter. Je respecte le choix de chacun et j’ai aussi mon libre arbitre à ce sujet", raconte l'artiste.

Sans remettre en question sa position vis-à-vis du vaccin, elle explique espérer "que la situation sanitaire évoluera rapidement" afin de pouvoir se produire sur scène. Pour l'heure, aucun élément ne permet de penser que les autorités canadiennes prévoient d'alléger les conditions sanitaires d'entrée sur leur territoire.

