Insolite : "USA Today" recherche activement un journaliste "Taylor Swift"

C'est un job dont des millions de "Swifties" (les fans de Taylor Swift) pourraient rêver. Mardi 12 septembre, une annonce postée sur le site d'emplois "Dayforce" n'est pas passé inaperçu. Intitulée "Taylor Swift Reporter", elle a été rédigée par le groupe de presse régionale américain Gannett.

"Recherchons un(e) journaliste expérimenté(e), tourné(e) vers la vidéo et capable de saisir l'impact musical et culturel de Taylor Swift". L'annonce concerne les journaux USA Today et The Tennessean, publication locale du réseau USA Today Network.

L'offre d'emploi est loin d'être anecdotique mais révèle l'ampleur du phénomène musical qu'est devenue la chanteuse américaine. "Le nombre de fans de [Taylor] Swift a atteint des sommets sans précédent, tout comme l'importance de sa musique et de son héritage", a précisé le groupe Gannett dans son annonce.

Avez-vous le profil idéal ?

Pour espérer décrocher le poste, les missions et les critères sont très précis : "Un rédacteur ou une rédactrice énergique, photographe et pro des réseaux sociaux, qui aura une soif insatiable pour tout ce que fait Taylor Swift sur toutes les plateformes." Il faut donc, sans grande surprise, être incollable sur toute l'actualité de la star et être en mesure de suivre ses tournées à travers le monde.

Travailler exclusivement sur la chanteuse américaine la plus suivie du moment ne s'improvise pas et l'annonce poursuit donc en précisant davantage le profil : "Un journaliste créatif et énergique qui rende compte de l'enthousiasme autour de la tournée actuelle de [Taylor] Swift et de son prochain album, tout en apportant une analyse réfléchie de sa musique et sa carrière". USA Today prévient toutefois que le journaliste "Taylor Swift" devra avoir "une voix, mais pas de préjugés".