Taylor Swift dévoile ses dates de concert en France en 2024

Crédit : KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Bonne nouvelle pour les fans français de Taylor Swift. La chanteuse américaine a dévoilé, ce mardi 20 juin, les dates européennes de sa tournée "The Eras Tour". À l'occasion de cette série de concerts, l'interprète de Shake It Off sera notamment de passage en France pour trois dates exceptionnelles en 2024.

Taylor Swift sera à Paris les 9 et 10 mai 2024. La chanteuse américaine se produira sur la scène de La Défense Arena. Quelques semaines plus tard, l'artiste fera un nouveau passage par la France. Taylor Swift donnera un concert dans l'enceinte du Groupama Stadium à Lyon le 2 juin 2024.

"J'ai tellement hâte de vous voir l'année prochaine", assure la popstar américaine. Cette étape européenne du "Eras Tour" s'achèvera du côté de Londres le 17 août 2024 avec un concert dans le célèbre stade de Wembley à Londres. Au total, Taylor Swift se produira sur le Vieux Continent pour 26 concerts.

