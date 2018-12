publié le 02/12/2018 à 22:56

Mauvaise nouvelle pour ses fans européens. Alors qu'elle devait venir défendre à Paris et Berlin début décembre son livre intitulé Becoming, Michelle Obama a dû annuler ses déplacements, afin d'assister aux obsèques de l'ancien président américain George H.W Bush, décédé vendredi 30 novembre à l'âge de 94 ans.



"Il est important pour moi de me joindre à la famille Bush pour célébrer la vie exemplaire du président George H.W. Bush. Malheureusement, cela empêche mes visites à Paris et Berlin", a tweeté l'épouse de Barack Obama, qui s'est dit "extrêmement émue" par l'engouement à la suite de la sortie de son livre.

Déjà traduit dans 31 langues, Becoming est en tête des ventes dans plusieurs pays d'Europe dont le Royaume-Uni, l'Italie ou encore l'Espagne. En France, près de 50.000 exemplaires ont déjà été vendus. L'ancienne "First Lady" devait animer une conférence à Boulogne (Hauts-de-Seine) le 5 décembre prochain.