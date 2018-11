Michelle Obama a vendu plus de 50.000 exemplaires de "Devenir" en Français

publié le 28/11/2018 à 10:52

C'est l'un des livres événements de cette fin d'année 2018. Devenir, de Michelle Obama est sorti le 13 novembre dernier aux éditions Fayard. L'ex-First Lady y retrace l'itinéraire qui l'a mené d'un quartier populaire de Chicago à la Maison Blanche.



Sophie de Closets, l'éditrice française du livre est très fière de savoir que cette autobiographie de la femme de Barack Obama figure en tête des ventes. "À ce jour, on en a vendu près de 50.000 en langue française. C'est un énorme succès, on va en réimprimer. C'est un succès dans tous les pays où il a été publié pour l'instant", a-t-elle confié au micro de RTL.

Le 5 décembre prochain Michelle Obama donnera une conférence près de Paris, à Boulogne-Billancourt, dans la salle qui s'appelle La Seine Musicale. Elle dialoguera sur scène avec une personnalité qu'elle a d'ores et déjà choisi.



Couverture du livre "Devenir" de Michelle Obama Crédit : Fayard

"On a appris qu'elle allait dialoguer avec Isha Sesay, qui est une ancienne journaliste de la BBC et de CNN. Elle a fondé il y a quelques années une très grande organisation caritative en Afrique qui s'appelle Women Can Lead. Michelle Obama la connaît bien. Elle admire son parcours", a déclaré l'éditrice.



Toutes les places ont été vendues en moins de 24h en France. Le prix des places (dans lequel est compris un exemplaire du livre) s'échelonnait de 54 à 99 euros. 10% des places sont réservées et offertes "à des jeunes" par le biais d'associations.