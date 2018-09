"Il faut se méfier de tout ça" : Sandrine Kiberlain défend "son ami" Gérard Depardieu

publié le 02/09/2018 à 07:52

Dans la tourmente, Gérard Depardieu peut compter sur ses proches. Et notamment sur Sandrine Kiberlain, qui prend sa défense après les accusations de viols et d'agressions sexuelles dont fait l'objet l'acteur de 69 ans. "Gérard, moi j'ai tourné avec lui, évidemment, c'est mon ami donc je ne peux que le défendre", commence l'actrice au micro de RTL.



"Il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on balance comme info, parce que dans l'inconscience collective maintenant, Gérard va être quoi, un pervers ? Il faut se méfier de tout ça", ajoute Sandrine Kiberlain, qui assure que "tant qu'il n'y a pas de preuves, Gérard reste l'homme émouvant et brillantissime et drôle et génial" qu'elle connaît.

Et de conclure : "Après, si demain on me le prouve... Et bien on sera tous tristes et lui le premier, je pense. Mais là, moi je ne crois rien de ce que l'on dit sans preuve et sans jugement." Depuis deux jours, Gérard Depardieu est visé par une plainte pour viols et agressions sexuelles, déposée à la gendarmerie de Lambesc, dans les Bouches-du-Rhône par une jeune actrice. Une enquête préliminaire a été ouverte à Paris.