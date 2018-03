Élection en Russie : Gérard Depardieu a voté

publié le 18/03/2018 à 15:27

C'est jour d'élection présidentielle en Russie. Et l'acteur français Gérard Depardieu, aussi citoyen russe, est allé déposé son bulletin dans l'urne ce dimanche 18 mars à l'ambassade russe à Paris. Comme le montre une vidéo diffusée sur le compte Twitter d'un journaliste de la chaîne RT France.



L'acteur de 69 ans, rompu aux polémiques, s'était vu accorder la citoyenneté russe en 2013. Une démarche effectuée pour protester contre le projet du président français de l'époque François Hollande de taxer à hauteur de 75% les plus hauts revenus en France.

Les Russes ont commencé à se rendre aux urnes dimanche 18 mars à Moscou et dans la partie la plus peuplée du pays. La présidentielle devrait aboutir à la réélection haut la main de Vladimir Poutine pour un quatrième mandat. Plus de 107 millions d'électeurs sont appelés aux urnes depuis 8 heures, heure locale, à travers le plus grand pays du monde.

Gérard #Depardieu n'aime pas qu'on le dérange quand il fait son devoir de citoyen #Russe ¿#RussiaElections2018 pic.twitter.com/YpPZND7txn — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) 18 mars 2018