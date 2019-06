publié le 16/06/2019 à 14:00

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Mimie Mathy !



En mars 2018 dans l'émission Sept à Huit sur TF1, la comédienne était revenue sur l’affaire de l’héritage qui oppose sa femme Laeticia Hallyday à David Hallyday et Laura Smet, les enfants aînés du chanteur.

Dans On Refait La Télé ce dimanche, Mimie Mathy se souvient du jour de son mariage. Elle explique que Johnny avait accepté de venir à la condition qu'il soit le témoin : "Ça a été une journée extraordinaire, entre tous les copains du métier et la famille ça s'est passé naturellement jusqu'à 5h du matin et tout le monde était bien". L'émotion de Mimie transparaît quand elle évoque le chanteur...

Interrogée sur la guerre des clans qui continue encore aujourd'hui entre les proches de Johnny Hallyday, l'interprète de Joséphine est formelle : "Je ne veux surtout pas m'en mêler ! On ne sait pas tout mais je pense que les enfants c'est important aussi". La comédienne estime que le rockeur n'aurait jamais déshérité ses enfants. "Je pense qu'il y a toujours un arrangement à l'amiable à trouver. Tout le monde à sa légitimité mais David et Laura ont leur légitimité aussi". Mimie Mathy souligne aussi l'héritage culturel que le chanteur laisse derrière lui. Elle finit sur une note d'espoir : "Je suis sûre qu'ils vont intelligemment s'arranger."



Hier, samedi 15 juin, le chanteur décédé en décembre 2017 aurait eu 76 ans. A cette occasion, des événements pour célébrer son anniversaire ont été organisés un peu partout en France.

Mimie Mathy reprend du service sur France 3

Le 15 juin prochain, Mimie Mathy sera de retour sur France 3 dans la peau du capitaine Jourdan avec Le prix de la loyauté. Le feuilleton est la suite du Prix de la vérité diffusé sur la troisième chaîne en janvier 2018. Ce premier volet avait connu un vif succès avec plus de 4,7 millions de téléspectateurs au rendez-vous à l'époque. Il faut remonter jusqu'en 1998 dans la carrière de Mimie pour la trouver dans des projets télé diffusés sur une autre chaîne que TF1.

Mimie Mathy aux côtés de Mathieu Delarive dans "Le prix de la loyauté" sur France 3 le 15 juin 2019

L'histoire : Le Capitaine Paul Danceny (Mathieu Delarive) se retrouve en garde à vue. Il a été trouvé penché sur le corps de Gabriel Vasseur, médecin dans une clinique renommée de chirurgie esthétique, Vandeuil. Paul n'est pas étranger à l'affaire : il est l'amant de la femme du directeur de la clinique. Marie Jourdan (Mimie Mathy) vole au secours de son ami et co-équipier. Elle le fait sortir de garde à vue. A la recherche de l'assassin, ils plongent dans les secrets de la clinique. L'enquête leur réserve bien des surprises.



Ce rôle de capitaine, Mimy Mathy l'a travaillé en amont avec Laurent Mondy, le fils du comédien Pierre Mondy célèbre notamment pour son rôle dans la série Cordier, juge et flic. Celle qui interprète Joséphine sur TF1 depuis 1997, s'est même beaucoup inspirée de sa vie. La preuve avec cette réplique intégrée dans le premier volet : "Il faut que tu t’adaptes au monde si tu veux que le monde s’adapte à toi". Une phrase que ses parents lui répétaient souvent plus jeune.

> "Le prix de la loyauté" - Bande-annonce

Aux côtés de Mimie Mathy et Mathieu Delarive dans Le prix de la loyauté, on retrouve également : Gaëlle Marie, Jérôme Anger, Yvon Back, Laetitia Fourcade ou encore Sophie Staub qui complètent ce casting.



La chaîne rediffusera l'épisode 1 Le prix de la vérité le 22 juin et prévoit même un troisième épisode si le succès est à nouveau au rendez-vous.