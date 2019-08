et Benjamin Hue

publié le 28/08/2019 à 15:02

Le menace a été mise a exécution ce mardi 27 août à minuit. Depuis, la plupart des abonnés Free n'ont plus accès aux chaînes du groupe Altice, à savoir BFMTV, RMC Découverte et RMC Story via leur Freebox.

La faute à une mésentente entre Altice et Iliad (la maison-mère de Free). En effet depuis 2016, les groupes télévisuels tentent de se faire rémunérer pour la diffusion de leurs chaînes via les box des fournisseurs d'accès internet, estimant que ces derniers font des offres +triple play+ (combinant internet, téléphone et télévision) un argument commercial pour attirer les abonnés.

Les opérateurs téléphoniques ont estimé pour leur part qu'il n'y avait pas de raison de payer pour des chaînes gratuites par ailleurs et pour lesquelles les groupes télévisuels ne payent pas l'usage des fréquences, à la différence des opérateurs télécoms pour le mobile. Formellement, Altice comme Iliad admettent s'être mis d'accord sur un montant pour les trois chaînes : 4 millions d'euros selon Altice, nettement moins selon Iliad, qui ne précise pas de chiffre. Les divergences portent sur ce que doit recouvrir cet accord.

Brancher la box sur la prise d'antenne TV

Et ces points de désaccord ont donc pour conséquence de priver des millions d'abonnés Free des trois chaînes d'Altice. Cependant, il y a plusieurs solutions pour continuer à les regarder. Les abonnés concernés peuvent toujours recevoir ces chaînes s'ils le souhaitent, au prix d'une petite manipulation : brancher leur box sur leur prise d'antenne TV, ce qui leur permet de recevoir l'ensemble des chaînes gratuites françaises via la TNT, la télévision numérique terrestre.

Les box sont en effet équipées d'un décodeur TNT. Il faudra également relancer une recherche de chaînes sur le téléviseur, pour recalibrer les bonnes fréquences. Free détaille cette procédure sur un bandeau remplaçant les chaînes concernées.

Autre solution : les chaînes de la TNT sont également accessibles sur des applications comme MyCanal (payant) ou Molotov (gratuit). Disponible sur toutes les plateformes, cette dernière nécessite seulement l'ouverture d'un compte pour visionner les programmes. Il est aussi possible de télécharger directement les applications des chaînes en question pour en profiter sur un smartphone ou une tablette ou de les regarder sur un navigateur Web.