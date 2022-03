M6 bouleverse ses programmes. Ce dimanche 13 mars, la chaîne diffusera une soirée spéciale rassemblant les trois magazines habituellement diffusés chaque fin de semaine : Capital, Zone Interdite et Enquête exclusive. Cette émission exceptionnelle sera "consacrée à la guerre en Ukraine, ses effets sur le terrain et ses conséquences pour les Français", explique M6, ce vendredi.

Trois reportages sont prévus durant cette soirée inédite. Premier sujet, celui qui intéresse le plus les Français : l'impact qu'aura la guerre sur leur pouvoir d'achat. Et ce, alors que selon notre dernier sondage BVA pour RTL, cette thématique était placée en tête des priorités des électeurs à moins d'un mois du premier tour de la présidentielle. Les équipes de Capital ont enquêté auprès des particuliers et des professionnels pour évaluer les répercussions immédiates et à venir de la hausse des prix.

Alors que le peuple ukrainien continue de résister à l’invasion russe, que des centaines de milliers d’Ukrainiens franchissent les frontières pour tenter d’échapper au massacre, Zone interdite a plongé au cœur de cette guerre totale et du cauchemar humanitaire grâce à un dispositif exceptionnel déployé sur le terrain. De Kiev à Jytomyr, les journalistes de l'émission sont allés aux côtés de ces citoyens qui ont pris les armes.

La Biélorussie, une dictature à la botte de Poutine ?

Enfin, le troisième sujet de la soirée s'intéressera à la Biélorussie, un pays qui sert actuellement de base arrière à Vladimir Poutine. Après une présentation de la vie quotidienne des Biélorusses, les journalistes d'Enquête exclusive ont tenté de dépeindre le portrait de leur président : Alexandre Loukachenko. Depuis 30 ans, il dirige son pays d’une main de fer, terrorise son peuple. Ses deux obsessions : rester au pouvoir par tous les moyens et autoriser le retour des armes nucléaires russes sur son territoire.

La soirée spéciale Ukraine est à suivre ce dimanche 13 mars, dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6play.