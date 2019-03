et AFP

publié le 02/03/2019 à 01:02

Xavier Bertrand dirait-il non au poste de Premier ministre si Emmanuel Macron lui proposait ? Le président des Hauts-de-France a assuré qu'il refuserait "évidemment" de devenir Premier ministre d'Emmanuel Macron dans un entretien au quotidien Corse-Matin. Il a en outre affiché ses réserves sur l'hypothèse d'un référendum en conclusion du grand débat national, car il "ignore s'il va améliorer le pouvoir d'achat des Français".



Au quotidien, qui lui demande s'il déclinerait Matignon, Xavier Bertrand répond : "Évidemment ! L'approche qui est la mienne aujourd'hui et le projet que je porte sont trop éloignés (de ceux d'Emmanuel Macron). Par ailleurs, je dois redonner confiance aux gens de ma région. Pour cela, je dois aller au bout de ma mission". Concernant la future sortie du grand débat, le président des Hauts-de-France estime que "si au sortir de ce grand débat, on ne renverse pas la table pour davantage de justice, de sécurité, d'efficacité des services publics, de vraies chances de promotion sociale, tout ça n'aura servi à rien".

Contre le référendum d'initiative citoyenne

Au sujet du référendum, sa position est plus nuancée. "Le gaulliste que je suis ne dira pas de mal du référendum, sauf que j'ignore s'il va améliorer le pouvoir d'achat des Français. Un pays dans lequel ceux qui travaillent ou ont travaillé n'arrivent plus à s'en sortir va droit dans le mur", détaille Xavier Bertrand. Le référendum, "pourquoi pas", déclare-t-il, mais seulement "s'il n'est pas l'instrument d'une habileté politique pour échapper au problème qui a attisé la colère des gilets jaunes".

Comme "premier des remèdes", Xavier Bertrand évoque "la baisse de la fiscalité, que ce soit l'impôt sur le revenu ou la TVA sur un certain nombre de produits de première nécessité". Le président des Hauts-de-France, qui a quitté LR en décembre 2017, se dit contre le référendum d'initiative citoyenne réclamé par des gilets jaunes "si c'est pour destituer les élus". Il estime que "la France a besoin de stabilité". "Je suis d'avantage favorable au référendum d'initiative partagée instauré en 2008 par Nicolas Sarkozy, à condition d'abaisser vraiment les seuils beaucoup trop élevés" de 185 parlementaires et 4,5 millions d'électeurs inscrits. Xavier Bertrand ne veut toutefois pas de pétitions en ligne, mais "des signatures physiques pour se soustraire à l'influence des réseaux sociaux et des Gafa".

Pour la suppression de l'Ena

L'ancien ministre prône par ailleurs de "supprimer l'Ena". "La vérité, c'est que les comptables et les financiers ont pris le pouvoir dans les ministères comme dans beaucoup de grandes entreprises. Les politiques, on peut les virer, il y a des élections pour ça, mais la technostructure, elle semble intouchable", conclut Xavier Bertrand.