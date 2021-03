publié le 13/03/2021 à 05:10

Cette 46e cérémonie des César n'avait rien d'une cérémonie comme les autres, à l'image d'une offre de films réduite en ces temps de pandémie mondiale. L'organisation a été complètement chamboulée, les invités, à savoir les nommés et les remettants des prix ont dû passer des tests PCR.

La cérémonie s'est déroulée à l'Olympia, en l'absence de fans à l'entrée, couvre-feu oblige. Parcours fléché, un siège sur deux neutralisé et gestes barrières étaient de mise cette année, où Marina Foïs était chargée du rôle de maîtresse de cérémonie.

Cérémonie néanmoins riche en séquences marquantes comme le grand moment de solitude de l'humoriste Fary, ou encore l'entrée choc de Corinne Masiero en signe de soutien aux intermittents. RTL vous fait revivre les 4 séquences les plus fortes de cette 46e cérémonie des Césars.

Marina Foïs tacle le gouvernement

Dans son discours introductif, Marina Foïs a ouvert les hostilités par une synthèse sans concessions de l'année que nous venons tous de vivre. "En 2020 arrive un virus, pardon une virus, LA Covid. Au départ, on l'a appelé le Covid mais quand on a compris que c'était très très long et très très chiant, on l'a mise au cinéma", a commencé Marina Foïs, pointant ensuite du doigt les incohérences de la politique gouvernementale qui favorisait les commerces et les lieux de culte sur les lieux de culture toujours fermés aujourd'hui, un an après le premier confinement.

Corinne Masiero se met à nue

C'est incontestablement la séquence choc de ces César 2021. Vers le milieu de la soirée, juste avant la remise du César du Meilleur costume par Corinne Masiero, l'actrice connue pour la série Capitaine Marleau, est arrivée avec une peau d'âne en peluche, les jambes et les bras recouvert de faux sang. "J'ai un autre costume plus cinéphile", explique l'actrice qui enlève la peau d'âne pour nous montrer une robe couverte de sang.

Corinne Masiero s'est alors déshabillée en déclarant que ce costume est celui de "Qui veut la peau de Roger l'intermittent parce que maintenant on est tout nus". À la fin de sa phrase, l'actrice nue a levé le poing en signe de soutien aux intermittents sous les applaudissements de la salle.

Fary oublie son texte en direct

"Je veux que vous sachiez, heu... Je suis venu remettre ce César... Il faut que vous sachiez..., a hésité l'humoriste Fary, venu remettre le César du meilleur décor. "C'est possible que j'ai un trou et que je n'ai pas de prompteur", a-t-il rapidement avoué alors que Marina Foïs lui tendait une perche pour se sauver de ce mauvais pas. Après cet aveu, Fary a finalement retrouvé son texte, évoquant "l'islamo-gauchisme", les acteurs noirs dans le cinéma et à la télévision, le caractère "non essentiel" du septième art, etc.

"Je préfère prévenir tout de suite, il est possible que mon intervention soit un petit peu islamo-gauchiste." @FaryLopesB#César2021 pic.twitter.com/MaC2HsCgZS — CANAL+ (@canalplus) March 12, 2021

Standing ovation pour la troupe du Splendid

C'est un prix très spécial qu'a reçu la troupe du Splendid pour les César 2021. Les sept membres de la troupe de théâtre qui fait rire des générations de fans depuis plus de quatre décennies ont chacun reçu un César d'anniversaire pour leur carrière. Josiane Balasko, Marie-Anne Chazelle, Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Bruno Moynot, Gérard Jugnot et Michel Blanc étaient réunis pour la première fois depuis un moment. "On est très contents d'être là", a démarré Josiane Balasko sous les applaudissements de la salle.

Standing ovation plus que méritée pour la troupe du Splendid 👏 #César2021 pic.twitter.com/GyqprpZlM4 — CANAL+ (@canalplus) March 12, 2021