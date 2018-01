publié le 26/01/2018 à 13:09

Soirée spéciale Jean-Jacques Goldman ce soir sur TF1. La première chaîne diffuse ce vendredi 26 janvier Goldman, 40 ans de chansons, un prime spécial enregistré à la Seine musicale (Boulogne-Billancourt) et présenté par Nikos Aliagas. De nombreuses personnalités de la chanson française vont interpréter les titres phares de l'auteur-compositeur-interprète immense qu'est Jean-Jacques Goldman.



Pour célébrer ces 40 années de carrière rythmées par des tubes plus incontournables les uns que les autres - Je te donne, Encore un matin, Puisque tu pars, Au bout de mes rêves, Quand la musique est bonne - de nombreux artistes ont répondu présent : Garou, Amir, les Kids United, Vianney, Camille Lou (découverte dans la comédie musicale 1789 les amants de la Bastille), Soprano, Vianney, M Pokora, Isabelle Boulay, Christophe Willem, Shy'm, Grégoire, Patrick Fiori ou encore Nolwenn Leroy.

TF1 n'a pas manqué de faire venir des chanteurs tout droit sortis de The Voice : Slimane, gagnant de la saison 5, Lenni-Kim, révélé dans The Voice Kids et finaliste de Danse avec les stars, et les 4 derniers finalistes de la saison 6 dont Lisandro Cuxi. Ils interprèteront Il changeait la vie, un titre qui nous replonge 30 ans en arrière, en 1988.

L'un des grands temps forts de la soirée sera sans doute l'hommage de Céline Dion, présente sur le plateau, à celui qui a signé ses plus grands tubes, notamment Pour que tu m'aimes encore, sorti en 1995.