CBD : quelles sont ses propriétés et son efficacité ?

Contrairement au cannabis, le CBD, pour "cannabidiol", contient moins de 0,2 % de THC, la substance à l'origine de l'effet planant. Il est notamment utilisé pour ses fonctions apaisantes, face à la douleur. Depuis, ce jeudi 29 décembre, le Conseil d’État a autorisé la vente du produit dérivé du cannabis sous toutes ses formes.

Pour justifier son choix, le Conseil d'État a indiqué que la vente de CBD ne "crée pas de risque pour la santé publique". Il aurait des "propriétés décontractantes et relaxantes et des effets anticonvulsivants". Le cannabidiol n'est pas considéré comme une drogue, car il ne modifie pas l'état de conscience et n'a pas les effets euphorisants du THC.



Avant toute utilisation, il est recommandé de consulter un médecin. Le CBD peut être utilisé de plusieurs façons : compléments alimentaires, huile, tisanes… Pour un usage thérapeutique de relaxation, les spécialistes du produit recommandent de la prendre sous la forme d'huile, en petite quantité.

Même si les recherches sur le CBD sont encore limitées, on peut néanmoins dire que le prise de ce produit a des effets somnolents, donc il est fortement déconseillé de prendre son véhicule après consommation, d'autant plus qu'il peut rendre positif au cannabis.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info