"Final Fantasy 16" : du jeu culte japonais au grand spectacle à la "Game of Thrones"

Sujet du jour. Après The Legend of Zelda, c’est une autre licence mythique du jeu vidéo qui dévoile son dernier opus en cette année 2023 : Final Fantasy XVI. Une franchise née il y a 36 ans au Japon et qui fait rêver des hordes de joueurs depuis des décennies. Au total, les quinze premiers jeux principaux de cette franchise Final Fantasy se sont écoulés à 173 millions d’exemplaires à travers le monde. Un blockbuster. Final Fantasy n'est pourtant pas une saga comme les autres. Contrairement à un univers comme celui de Marvel, il n'y a pas de personnages récurrents, d’histoire continue… On ne peut même pas s’attacher à un personnage que l'on va retrouver dans l’épisode suivant. Chaque jeu présente un nouveau monde et une nouvelle galerie de personnages. Avec Final Fantasy XVI, la saga tente d'allier le fantastique médiéval originel de la franchise avec une narration empruntée à la télévision et au cinéma d'aujourd'hui tout en bousculant son vénérable système de combat.



Pourquoi on en parle ? Avec sa nouvelle formule, Final Fantasy XVI (qui est sorti ce 22 juin 2023) puise sans vergogne dans des monuments de la pop-culture contemporaine : le manga L'Attaque des Titans, les films de monstres géants japonais comme Godzilla ou encore des séries de fantasy qui plaisent à un très vaste public comme Game of Thrones. Le producteur Naoki Yoshida, interviewé par RTL, explique la véritable étude de marché réalisée par l'équipe de ce jeu pour concevoir sa nouvelle formule. Une formule qui doit faire un véritable grand écart pour être un carton critique et public : honorer un héritage et s'ancrer dans la modernité.

Scénario bien plus mature, musique fabuleuse, combat tourné vers l'action... Quelles sont les forces et les faiblesses de cette nouvelle aventure qui, et c'est nouveau, se centre sur le destin d'un héros unique : les mystérieux, mais néanmoins charismatique Clive Rosfield. Le journaliste de RTL spécialisé dans la pop-culture Aymeric Parthonnaud et Bastien Péan, fondateur du site "Final Fantasy Ring" décryptent ce phénomène.

Analyse. "Les premiers jeux de la saga racontaient des histoires en reprenant les codes typiques de la fantasy occidentale. Des chevaliers, des magiciens, des dragons, des châteaux… C’est l’imaginaire médiéval-fantastique qui sert de décor, des contes de notre enfance aux récits mythologiques en passant par les grandes épopées contemporaines à la Seigneur des Anneaux de Tolkien par exemple, explique Aymeric Parthonnaud, journaliste spécialiste de la pop-culture à RTL. Mais Final Fantasy… ce n’est pas que de la pure fantasy. Les jeux les plus connus en France, ceux qui ont popularisé la franchise, ce sont Final Fantasy VII ou VIII sortis en 1997 et 1999 et là, dites adieux aux palais et dragons."

"Ces jeux ont pris les codes de la science-fiction : une méga entreprise capitaliste qui détruit la planète (car Final Fantasy, c’est souvent une fable écologique qui se cache dans le scénario quand on regarde bien les choses), des armes à feu, des voitures, des motos… Mais, avec ces éléments ultra-modernes, on trouvait toujours une once de magie ici ou là. Le fantastique est toujours bien présent. Final Fantasy, c'est avant tout le règne du rêve et de l’imaginaire et les créateurs de ces jeux aiment beaucoup faire évoluer la recette jeu après jeu, quitte à perdre en route certains joueurs. Là, avec Final Fantasy XVI, on revient aux racines de la saga avec des châteaux, des épées et des dragons."