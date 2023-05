"En France, on appelle ça une Macron" : un réalisateur créé la polémique au Festival de Cannes

Et une polémique de plus au Festival de Cannes ! Depuis samedi 20 mai, la conférence de presse dédiée à May December, le nouveau film de Todd Haynes, fait beaucoup parler. Le grand réalisateur américain a en effet comparé son film au couple formé par Emmanuel Macron et sa femme Brigitte.

May Décember traite de la relation amoureuse entre un adolescent de 13 ans et une femme de 36 ans. Le film suit l'évolution de ce couple qui a tenu malgré les révélations et l'inscription au fichier des délinquants sexuels de la femme. Le réalisateur s'est inspiré de l'affaire Mary Kay Letourneau, professeure dont l'histoire d'amour avec un ado de 12 ans - qui est ensuite devenu son mari - a défrayé la chronique aux États-Unis.

Lors de la conférence de presse, Todd Haynes, 62 ans, a été interrogé sur la définition du titre de son film. Il a une signification en anglais. Ce dernier a expliqué que cette expression qualifiait un couple ayant une grande différence d'âge. "En France, on appelle ça une Macron", a-t-il déclaré.

Stupeur générale dans la salle. Des journalistes ont lancé des "oula". L'actrice Julianne Moore a éclaté de rire. Nathalie Portman, de son côté, a semblé plus réservée.

