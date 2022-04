Les princesses et princes britanniques Charlotte, Kate, George et William en 2019

Le prince Louis, troisième enfant de Kate Middleton et du prince William, fête ses 4 ans ce samedi 23 mars. À cette occasion, le couple princier a dévoilé quatre nouveaux portraits de leur benjamin.

Le premier post sur Instagram vendredi, ces photos mettent en scène le prince Louis à la plage, bermuda vert et un pull gris passé au-dessus d'une chemise à carreaux. On peut y lire "Quatre ans demain", en description, relaient nos confrères de BFMTV. Le lendemain, Kate et William ont partagé deux autres clichés de leur fils, toujours à la plage. Sous ceux-là, ils ont publié un message pour remercier leurs abonnés : "Merci pour tous les adorables messages d'anniversaire pour le Prince Louis aujourd'hui !"

Le couple princier a pour habitude de poster des photos à l'occasion de l'anniversaire de leurs enfants. Le prince Louis, né le 23 avril 2018 est le plus jeune. L'aîné, George, fêtera ses 9 ans le 22 juillet prochain et la cadette, la princesse Charlotte célèbrera ses 7 ans le lundi 2 mai.