Elizabeth II : une poupée Barbie à l'effigie de la reine pour son Jubilé de Platine

Le Jubilé de Platine de la reine Elizabeth II est un événement pour tous les amoureux de la famille royale britannique. Aujourd'hui, en ce 21 avril, les plus dévoués peuvent s'amuser à envoyer des cadeaux à la reine pour lui souhaiter un excellent 96e anniversaire. Elle a l'habitude de recevoir de nombreuses cartes et autres présents plus ou moins originaux chaque année.

Les fans les plus discrets de la monarchie britannique pourront s'émerveiller devant la nouvelle photo de la reine que le palais de Buckingham a dévoilé pour l'occasion. On peut voir Elizabeth II encadrée de deux poneys immaculés et de centaines de fleurs de magnolias blanches.

Mais pour les plus jeunes de ses fans, rien ne vaut un jouet. Pour célébrer ce Jubilé de Platine, l'entreprise Mattel qui conçoit les célèbres poupées Barbie a créé une poupée Elizabeth II spéciale : cheveux argentés, robe blanche, écharpe bleue, la tiare de son couronnement et des rubans rose et bleu offerts par son père le roi George VIet son grand-père George V. Une poupée qui fait partie d'une collection pour rendre hommages à des personnalités marquantes de notre époque comme l'actrice américaine Lucille Ball.

La poupée est vendue 75 dollars et elle est probablement destinée à devenir rapidement un objet de collection. Les consommateurs ne peuvent pas en acheter plus de trois chacun, prévient le site du fabricant.