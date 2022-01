Famille royale : la brouille persiste entre les princes William et Harry

Le prince Harry et son frère le prince William, à Kensington Palace, à Londres le 1er juillet, 2021

Rien ne va plus entre William et Harry. La brouille entre les deux frères, qui trouverait son origine dans la rencontre entre le fils cadet de la princesse Diana et Meghan Markle, serait tenace. La dernière preuve de cette inimitié daterait du 1er juillet 2021, jour de l'inauguration d'une statue en mémoire de la princesse Diana, qui aurait soufflé ses 60 bougies.

D'après un intime du prince William, qui s'est épanché dans les colonnes du journal britannique The Sun, ce dernier n'avait pas du tout envie d'assister à la cérémonie au côté de son frère. "William était encore furieux. Il estimait qu'il avait trop donné. Il ne voulait tout simplement pas y aller avec lui", a lâché ce proche au tabloïd, sous couvert d'anonymat. De son côté, Harry se serait éclipsé seulement 20 minutes après la fin de la cérémonie.

L'interview de la discorde

Plus que l'hommage à la princesse disparue, l'enjeu de la cérémonie était justement de savoir si les retrouvailles des deux frères pouvaient apaiser la crise provoquée par la sortie fracassante de Harry de son rôle au sein de la famille royale, et la retentissante interview donnée avec son épouse Meghan Markle à la star des écrans américains Oprah Winfrey, diffusée en mars 2020.

Le duc et la duchesse de Sussex ont particulièrement froissé la famille royale en suggérant dans leur interview-fleuve qu'un de ses membres s'était comporté de façon raciste en s'interrogeant avant sa naissance sur la couleur de peau de leur fils Archie. Les membres de la famille royale "ne sont absolument pas racistes", avait répliqué peu après le prince William, 39 ans. Être décrit par son petit frère de 36 ans comme "pris au piège" de la famille royale n'a pas dû être du goût d'un aîné promis à la lourde charge de roi.